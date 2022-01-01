Bedrijvenoverzicht
Fullscript
Fullscript Salarissen

Het salarisbereik van Fullscript varieert van $55,164 in totale vergoeding per jaar voor een Marketing aan de onderkant tot $127,104 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Fullscript. Laatst bijgewerkt: 8/15/2025

$160K

Software Engineer
L2 $86.4K
L3 $111K
L4 $88.7K
L5 $127K

Backend software-ingenieur

Full-Stack software-ingenieur

Product Designer
Median $74.3K

UX-ontwerper

Financieel Analist
$61.2K

Marketing
$55.2K
Software Engineering Manager
$119K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Fullscript is Software Engineer at the L5 level met een jaarlijkse totale vergoeding van $127,104. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Fullscript is $87,534.

Overige bronnen