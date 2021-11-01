Bedrijvenoverzicht
Excella
Excella Salarissen

Het salarisbereik van Excella varieert van $78,390 in totale vergoeding per jaar voor een Business Analist aan de onderkant tot $185,925 voor een Management Consultant aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Excella. Laatst bijgewerkt: 8/11/2025

$160K

Software Engineer
Median $102K
Business Analist
$78.4K
Data Wetenschapper
$158K

Management Consultant
$186K
Product Designer
$95.5K
Software Engineering Manager
$183K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Excella is Management Consultant at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $185,925. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Excella is $129,893.

Overige bronnen