Excella Salarissen

Het salarisbereik van Excella varieert van $78,390 in totale vergoeding per jaar voor een Business Analist aan de onderkant tot $185,925 voor een Management Consultant aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Excella . Laatst bijgewerkt: 8/11/2025