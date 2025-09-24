Bedrijvengids
Ericsson
Ericsson Solution Architect Salarissen

Solution Architect vergoeding in Canada bij Ericsson varieert van CA$143K per year voor JS6 tot CA$157K per year voor JS7. Het mediane yearse vergoedinspakket in Canada bedraagt in totaal CA$158K.

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$143K
CA$128K
CA$1.8K
CA$13.2K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
Bekijk 2 Meer Niveaus
CA$226K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van CA$42.3K+ (soms CA$423K+).

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Ericsson?

Inbegrepen Functies

Cloud Architect

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Solution Architect bij Ericsson in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$178,252. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Ericsson voor de Solution Architect functie in Canada is CA$158,371.

Andere Bronnen