Ciena Salarissen

Ciena's salaris varieert van $33,419 in totale vergoeding per jaar voor een Technisch Writer in Canada aan de onderkant tot $275,000 voor een Software Engineering Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Ciena. Laatst bijgewerkt: 10/13/2025

$160K

Software Engineer
P1 $69.7K
P2 $84.9K
P3 $108K
P4 $105K

Backend Software Engineer

Networking Engineer

Quality Assurance (QA) Software Engineer

Embedded Systems Software Engineer

Hardware Engineer
P1 $67.7K
P3 $105K
P4 $155K

ASIC Engineer

Optisch Ingenieur
Median $83.1K

Software Engineering Manager
Median $275K
Business Analist
$86.7K
Customer Service
$87.3K
Data Science Manager
$139K
Data Scientist
$78.9K
Management Consultant
$180K
Marketing
$252K
Mechanisch Ingenieur
$66.8K
Product Designer
$101K
Sales
Median $116K
Sales Engineer
$150K
Solution Architect
$110K
Technisch Programma Manager
$95.8K
Technisch Writer
$33.4K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Ciena zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Ciena is Software Engineering Manager met een jaarlijkse totale beloning van $275,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Ciena is $103,078.

