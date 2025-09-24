Bedrijvengids
Ericsson
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

Ericsson Software Engineer Salarissen

Software Engineer vergoeding in Sweden bij Ericsson varieert van SEK 426K per year voor JS4 tot SEK 945K per year voor JS8. Het mediane yearse vergoedinspakket in Sweden bedraagt in totaal SEK 690K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Ericsson's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/24/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
JS4
(Instapniveau)
SEK 426K
SEK 426K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 525K
SEK 512K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 653K
SEK 640K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 697K
SEK 696K
SEK 809.9
SEK 0
Bekijk 2 Meer Niveaus
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken

SEK 1.56M

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van SEK 293K+ (soms SEK 2.93M+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures
Stage Salarissen

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Ericsson?

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Inbegrepen Functies

Nieuwe Functie Indienen

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Networking Engineer

Research Scientist

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Software Engineer at Ericsson in Sweden sits at a yearly total compensation of SEK 944,867. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ericsson for the Software Engineer role in Sweden is SEK 690,490.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Ericsson

Gerelateerde Bedrijven

  • NETSCOUT
  • Nokia
  • Ciena
  • Viavi Solutions
  • Konica Minolta
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen