Software Engineer vergoeding in Sweden bij Ericsson varieert van SEK 426K per year voor JS4 tot SEK 945K per year voor JS8. Het mediane yearse vergoedinspakket in Sweden bedraagt in totaal SEK 690K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Ericsson's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/24/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
JS4
SEK 426K
SEK 426K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 525K
SEK 512K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 653K
SEK 640K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 697K
SEK 696K
SEK 809.9
SEK 0
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
