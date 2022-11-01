Draup Salarissen

Het salarisbereik van Draup varieert van $2,289 in totale vergoeding per jaar voor een Accountant aan de onderkant tot $21,689 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Draup . Laatst bijgewerkt: 8/18/2025