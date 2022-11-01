Bedrijvenoverzicht
Draup
Draup Salarissen

Het salarisbereik van Draup varieert van $2,289 in totale vergoeding per jaar voor een Accountant aan de onderkant tot $21,689 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Draup. Laatst bijgewerkt: 8/18/2025

$160K

Management Consultant
Median $9.6K
Software Engineer
Median $21.7K
Accountant
$2.3K

Business Analist
$14.1K
Bedrijfsontwikkeling
$3.8K
Data Analist
$3.8K
Personeelszaken
$3.1K
Marketing
$3.8K
Venture Kapitalist
$8.1K

Analist

Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Draup is Software Engineer met een jaarlijkse totale vergoeding van $21,689. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Draup is $3,798.

