DraftKings
DraftKings Salarissen

Het salarisbereik van DraftKings varieert van $86,028 in totale vergoeding per jaar voor een Recruiter aan de onderkant tot $302,625 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van DraftKings. Laatst bijgewerkt: 8/18/2025

$160K

Software Engineer
L10 $155K
L9 $207K
L8 $253K
L7 $267K

Backend software-ingenieur

Full-Stack software-ingenieur

Data-ingenieur

Site Reliability-ingenieur

Software Engineering Manager
L7 $249K
L6 $303K
Productmanager
L8 $205K
L7 $193K

Business Analist
Median $112K
Data Wetenschapper
Median $175K
Data Analist
Median $90K
Product Designer
Median $148K
Data Science Manager
$265K
Financieel Analist
$159K
Marketing
$124K
Programmamanager
$92.5K
Recruiter
$86K
Vestigingsschema

25%

JAAR 1

25%

JAAR 2

25%

JAAR 3

25%

JAAR 4

Aandelen type
RSU

Bij DraftKings zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vestigingsschema:

  • 25% wordt toegekend in de 1st-JAAR (25.00% jaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 4th-JAAR (6.25% driemaandelijks)

Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij DraftKings is Software Engineering Manager at the L6 level met een jaarlijkse totale vergoeding van $302,625. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij DraftKings is $175,000.

