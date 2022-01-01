Bedrijvengids
ConocoPhillips
ConocoPhillips Salarissen

ConocoPhillips's salaris varieert van $80,000 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $402,000 voor een Business Development aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van ConocoPhillips. Laatst bijgewerkt: 10/15/2025

Information Technologist (IT)
Median $109K
Software Engineer
Median $80K
Accountant
$109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Business Analist
$88.8K
Business Development
$402K
Chemisch Ingenieur
$121K
Data Scientist
$287K
Financieel Analist
$174K
Geologisch Ingenieur
$275K
Mechanisch Ingenieur
$279K
Product Manager
$127K
Technisch Programma Manager
$212K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij ConocoPhillips is Business Development at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $402,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij ConocoPhillips is $150,499.

Andere Bronnen