General Motors
General Motors Salarissen

General Motors's salaris varieert van $44,446 in totale vergoeding per jaar voor een Management Consultant in Canada aan de onderkant tot $277,400 voor een Software Engineering Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van General Motors. Laatst bijgewerkt: 9/13/2025

$160K

Software Engineer
L5 $102K
L6 $123K
L7 $176K
L8 $257K

Mobile Software Engineer

Machine Learning Engineer

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Networking Engineer

Quality Assurance (QA) Software Engineer

Data Engineer

Production Software Engineer

Systems Engineer

Research Scientist

Data Scientist
L5 $95.9K
L6 $124K
L7 $143K
L8 $203K
Hardware Engineer
L5 $93.2K
L6 $107K
L7 $140K

Embedded Hardware Engineer

Mechanisch Ingenieur
L5 $89.7K
L6 $114K
L7 $135K
L8 $97.5K

Manufacturing Engineer

CAE Engineer

Product Manager
L6 $109K
L7 $154K
L8 $190K
L9 $224K
Product Designer
L5 $101K
L6 $111K
L7 $140K

UX Designer

Solution Architect
L6 $152K
L7 $162K
L8 $197K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Business Analist
L5 $107K
L6 $104K
L7 $130K
L8 $151K
Informatietechnoloog (IT)
L5 $97K
L6 $100K
L7 $131K
L8 $135K
Software Engineering Manager
L7 $200K
L8 $245K
L9 $277K
Technisch Programma Manager
L6 $172K
L7 $132K
L8 $237K
Project Manager
L6 $114K
L7 $143K
Programma Manager
L6 $128K
L7 $160K
Financieel Analist
L5 $98.9K
L6 $110K
Controls Engineer
L5 $94K
L6 $115K
Marketing
Median $120K
Recruiter
Median $200K
Business Development
Median $148K
Data Analist
Median $123K
Accountant
Median $100K

Technical Accountant

Cybersecurity Analist
Median $100K
Data Science Manager
Median $200K
Grafisch Designer
Median $135K
Human Resources
Median $102K
Sales
Median $100K
Administratief Assistent
$60.5K
Business Operations Manager
$225K
Corporate Development
$86.2K
Customer Service
$135K
Elektrisch Ingenieur
$137K
Legal
$116K
Management Consultant
$44.4K
Marketing Operations
$89.6K
Materiaal Ingenieur
$213K
Optisch Ingenieur
$198K
UX Researcher
$149K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij General Motors zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij General Motors is Software Engineering Manager at the L9 level met een jaarlijkse totale beloning van $277,400. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij General Motors is $130,446.

