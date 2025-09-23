Bedrijvengids
Software Engineer vergoeding in United States bij Citadel varieert van $405K per year voor L1 tot $608K per year voor L5. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $525K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Citadel's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/23/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L1
(Instapniveau)
$405K
$307K
$6.6K
$91K
L2
$427K
$275K
$0
$152K
L3
$542K
$286K
$12K
$244K
L4
$469K
$241K
$0
$228K
Stage Salarissen

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Citadel?

Inbegrepen Functies

Nieuwe Functie Indienen

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Production Software Engineer

Site Reliability Engineer

Systems Engineer

Quantitative Developer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Citadel in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $875,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Citadel voor de Software Engineer functie in United States is $500,000.

