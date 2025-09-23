Software Engineer vergoeding in United States bij Citadel varieert van $405K per year voor L1 tot $608K per year voor L5. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $525K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Citadel's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/23/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L1
$405K
$307K
$6.6K
$91K
L2
$427K
$275K
$0
$152K
L3
$542K
$286K
$12K
$244K
L4
$469K
$241K
$0
$228K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
