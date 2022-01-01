Bedrijvengids
Ramp
Ramp Salarissen

Ramp's salaris varieert van $76,380 in totale vergoeding per jaar voor een Customer Service aan de onderkant tot $595,400 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Ramp. Laatst bijgewerkt: 10/25/2025

Ramp logo
Software Engineer
New Grad Software Engineer $186K
Software Engineer $299K
Senior Software Engineer $409K
Staff Software Engineer $595K

Frontend Software Engineer

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Product Designer
Median $189K

UX Designer

Web Designer

Recruiter
Median $135K

Product Manager
Median $275K
Marketing
Median $200K

Product Marketing Manager

Business Operations
$149K
Business Analist
$261K
Customer Service
$76.4K
Data Scientist
$161K
Human Resources
$333K
Sales
$258K
Cybersecurity Analyst
$291K
Software Engineering Manager
$269K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Ramp zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Ramp is Software Engineer at the Staff Software Engineer level met een jaarlijkse totale beloning van $595,400. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Ramp is $259,416.

