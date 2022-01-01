Bedrijvengids
    • Over

    Is your background check holding you back? At Checkr, we think there’s a better way. Our platform uses artificial intelligence to make hiring faster for you, and fairer for candidates.

    checkr.com
    Website
    2014
    Oprichtingsjaar
    510
    Aantal Werknemers
    $50M-$100M
    Geschatte Omzet
    Hoofdkantoor

