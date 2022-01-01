Bedrijvengids
Checkr
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Checkr Salarissen

Checkr's salaris varieert van $73,630 in totale vergoeding per jaar voor een Klantenservice aan de onderkant tot $360,000 voor een Product Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Checkr. Laatst bijgewerkt: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software Engineer
P1 $149K
P2 $171K
P3 $226K
P4 $296K

Full-Stack Software Engineer

Software Engineering Manager
Median $351K
Klantenservice
$73.6K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Data Analist
$181K
Financieel Analist
$191K
Human Resources
$258K
Marketing
$226K
Product Designer
Median $220K
Product Manager
Median $360K
Programma Manager
$122K
Recruiter
Median $172K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Checkr zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

10 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Heb je een vraag? Stel deze aan de community.

Bezoek de Levels.fyi community om in contact te komen met werknemers van verschillende bedrijven, carrièretips te krijgen, en meer.

Bezoek Nu!

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Checkr is Product Manager met een jaarlijkse totale beloning van $360,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Checkr is $205,475.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Checkr

Gerelateerde Bedrijven

  • Optimizely
  • FullStory
  • Ab Initio Software
  • Axoni
  • Snapdocs
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen