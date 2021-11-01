Bedrijvenoverzicht
Certify
Certify Salarissen

Het salarisbereik van Certify varieert van $51,618 in totale vergoeding per jaar voor een Klantenservice Operaties aan de onderkant tot $252,461 voor een Verkoop aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Certify. Laatst bijgewerkt: 8/17/2025

$160K

Software Engineer
Median $97.7K
Productmanager
Median $170K
Business Analist
$121K

Klantenservice
$51.7K
Klantenservice Operaties
$51.6K
Data Wetenschapper
$159K
Marketing Operaties
$99.5K
Product Designer
$106K
Verkoop
$252K
Software Engineering Manager
$226K
De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Certify is Verkoop at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $252,461. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Certify is $113,063.

