Intel Salarissen

Intel's salaris varieert van $36,403 in totale vergoeding per jaar voor een Recruiter in India aan de onderkant tot $818,056 voor een Software Engineer in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Intel. Laatst bijgewerkt: 10/21/2025

Software Engineer
Grade 3 $137K
Grade 5 $135K
Grade 6 $176K
Grade 7 $205K
Grade 8 $264K
Grade 9 $337K
Grade 10 $389K
Grade 11 $575K
Fellow $818K

Machine Learning Engineer

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Networking Engineer

Quality Assurance (QA) Software Engineer

Data Engineer

Production Software Engineer

Security Software Engineer

DevOps Engineer

Site Reliability Engineer

Crypto Engineer

Systems Engineer

Video Game Software Engineer

Research Scientist

AI Researcher

AI Engineer

Embedded Systems Software Engineer

Hardware Engineer
Grade 5 $139K
Grade 6 $159K
Grade 7 $186K
Grade 8 $227K
Grade 9 $287K
Grade 10 $374K
Grade 11 $499K

Analog Engineer

ASIC Engineer

SoC Engineer

FPGA Engineer

Embedded Hardware Engineer

VLSI CAD Engineer

Product Manager
Grade 6 $120K
Grade 7 $177K
Grade 8 $187K
Grade 9 $303K
Grade 10 $384K
Grade 11 $597K

Data Scientist
Grade 5 $122K
Grade 6 $158K
Grade 7 $171K
Grade 8 $235K
Grade 9 $253K
Technisch Programma Manager
Grade 5 $111K
Grade 6 $134K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $272K
Grade 10 $325K
Grade 11 $447K

Technical Project Manager

Software Engineering Manager
Grade 7 $209K
Grade 8 $253K
Grade 9 $323K
Grade 10 $421K
Grade 11 $571K
Mechanisch Ingenieur
Grade 5 $111K
Grade 6 $138K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $255K

Manufacturing Engineer

Packaging Engineer

Thermal Engineer

Design Engineer

Test Engineer

Solution Architect
Grade 6 $191K
Grade 7 $179K
Grade 8 $215K
Grade 9 $283K
Grade 10 $372K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Marketing
Grade 5 $91K
Grade 6 $139K
Grade 7 $157K
Grade 8 $193K
Grade 9 $258K
Grade 10 $306K

Product Marketing Manager

Product Designer
Grade 5 $129K
Grade 6 $149K
Grade 7 $177K
Grade 8 $207K
Grade 9 $271K
Financieel Analist
Grade 5 $97K
Grade 6 $124K
Grade 7 $144K
Grade 8 $172K
Grade 9 $222K
Programma Manager
Grade 6 $137K
Grade 7 $163K
Grade 8 $193K
Grade 9 $237K
Grade 10 $305K
Chemisch Ingenieur
Grade 5 $114K
Grade 7 $171K
Grade 8 $191K

Process Engineer

Facilities Engineer

Research Engineer

Elektrisch Ingenieur
Grade 6 $156K
Grade 7 $197K
Grade 8 $234K
Grade 9 $261K
Business Analist
Grade 5 $103K
Grade 6 $116K
Grade 7 $147K
Grade 8 $182K
Human Resources
Grade 7 $159K
Grade 8 $180K
Grade 9 $217K
Grade 10 $302K
Process Engineer
Grade 5 $102K
Grade 7 $148K
Materiaal Ingenieur
Grade 7 $161K
Grade 8 $199K
Sales
Grade 6 $140K
Grade 8 $213K
Grade 10 $315K

Field Sales Manager

Account Manager

Business Development
Grade 8 $198K
Grade 9 $269K
Information Technologist (IT)
Median $146K
Business Operations
Median $151K
Business Operations Manager
Median $201K
Data Science Manager
Median $262K
Optisch Ingenieur
Median $239K
Product Design Manager
Median $290K
Project Manager
Median $57.8K
Accountant
Median $137K

Technical Accountant

Administratief Assistent
Median $95.2K
Grafisch Designer
Median $235K
Sales Engineer
Median $201K
Legal
Median $300K
Chief of Staff
$220K
Civiel Ingenieur
$231K

Construction Engineer

Controls Engineer
$230K
Customer Service
$103K
Data Analist
$71.7K
Facilities Manager
$118K
Fashion Designer
$76.4K
Industrieel Designer
$156K
Management Consultant
$120K
MEP Ingenieur
$180K
Prompt Engineer
$469K
Recruiter
$36.4K
Cybersecurity Analyst
$73.2K
Technisch Writer
$44.2K
UX Researcher
$37.7K
Venture Capitalist
$166K
Vesting Schema

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.3%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Intel zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 3rd-JR (33.30% jaarlijks)

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Intel zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Intel is Software Engineer at the Fellow level met een jaarlijkse totale beloning van $818,056. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Intel is $188,939.

