Intel Salarissen

Intel's salaris varieert van $36,403 in totale vergoeding per jaar voor een Recruiter in India aan de onderkant tot $818,056 voor een Software Engineer in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Intel. Laatst bijgewerkt: 10/21/2025
Machine Learning Engineer
Backend Software Engineer
Full-Stack Software Engineer
Networking Engineer
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Data Engineer
Production Software Engineer
Security Software Engineer
DevOps Engineer
Site Reliability Engineer
Crypto Engineer
Systems Engineer
Video Game Software Engineer
Research Scientist
AI Researcher
AI Engineer
Embedded Systems Software Engineer
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.
33.3%
JR 1
33.3%
JR 2
33.3%
JR 3
Bij Intel zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)
33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)
33.3% vest in het 3rd-JR (33.30% jaarlijks)
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Intel zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)
Bezoek de Levels.fyi community om in contact te komen met werknemers van verschillende bedrijven, carrièretips te krijgen, en meer.