CentralSquare Technologies Salarissen

Het salarisbereik van CentralSquare Technologies varieert van $50,388 in totale vergoeding per jaar voor een Technisch Schrijver aan de onderkant tot $172,135 voor een Solution Architect aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van CentralSquare Technologies. Laatst bijgewerkt: 8/17/2025

$160K

Software Engineer
Median $90.2K

Full-Stack software-ingenieur

Klantensucces
$99.5K
Data Wetenschapper
$102K

Omzetoperaties
$111K
Cyberbeveiligingsanalist
$96.5K
Solution Architect
$172K
Technisch Schrijver
$50.4K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij CentralSquare Technologies is Solution Architect at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $172,135. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij CentralSquare Technologies is $99,495.

