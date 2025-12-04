Bedrijvengids
CentralSquare Technologies
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Data Scientist

  • Alle Data Scientist Salarissen

CentralSquare Technologies Data Scientist Salarissen

De gemiddelde Data Scientist totale vergoeding in United States bij CentralSquare Technologies varieert van $85.5K tot $119K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor CentralSquare Technologies's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/4/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$92.7K - $112K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$85.5K$92.7K$112K$119K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij CentralSquare Technologies?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Scientist bij CentralSquare Technologies in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $119,480. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij CentralSquare Technologies voor de Data Scientist functie in United States is $85,490.

Andere Bronnen

