Bedrijvengids
BlueHalo
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

BlueHalo Salarissen

BlueHalo's salaris varieert van $110,129 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $246,225 voor een Technisch Programma Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van BlueHalo. Laatst bijgewerkt: 8/31/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $120K

Full-Stack Software Engineer

Hardware Engineer
Median $203K
Product Designer
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Technisch Programma Manager
$246K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij BlueHalo is Technisch Programma Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $246,225. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij BlueHalo is $161,500.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor BlueHalo

Gerelateerde Bedrijven

  • Virgin Galactic
  • Aerojet Rocketdyne
  • Torch Technologies
  • Maven Wave
  • AGI
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen