Aerojet Rocketdyne Salarissen

Het salarisbereik van Aerojet Rocketdyne varieert van $65,325 in totale vergoeding per jaar voor een Business Analist aan de onderkant tot $180,095 voor een Hardware Ingenieur aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Aerojet Rocketdyne. Laatst bijgewerkt: 8/15/2025

$160K

Werktuigbouwkundige
Median $120K
Accountant
$109K
Lucht- en Ruimtevaart Ingenieur
$75.4K

Business Analist
$65.3K
Data Wetenschapper
$91.5K
Hardware Ingenieur
$180K
Programmamanager
$104K
Projectmanager
$120K
Technisch Programma Manager
$96.9K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Aerojet Rocketdyne is Hardware Ingenieur at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $180,095. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Aerojet Rocketdyne is $104,259.

