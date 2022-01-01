Bedrijvengids
MessageBird
MessageBird Salarissen

MessageBird's salaris varieert van $51,900 in totale vergoeding per jaar voor een Human Resources in Spain aan de onderkant tot $156,777 voor een Product Manager in United Kingdom aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van MessageBird. Laatst bijgewerkt: 11/27/2025

Software Engineer
Median $120K
Software Engineering Manager
Median $152K
Human Resources
$51.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Product Designer
$78.6K
Product Manager
$157K
Recruiter
$62.6K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij MessageBird zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij MessageBird is Product Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $156,777. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij MessageBird is $99,353.

