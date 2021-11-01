Bedrijvengids
Bluecrew
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
Top Inzichten
  • Deel iets unieks over Bluecrew dat nuttig kan zijn voor anderen (bijv. sollicitatietips, teamkeuzes, unieke cultuur, etc).
    • Over

    Bluecrew is the first hourly workforce-as-a-service provider: combining W-2 labor, a workforce management platform, and data + analytics for workplaces who have hourly workers and fluctuating demand.

    bluecrewjobs.com
    Website
    2014
    Oprichtingsjaar
    320
    Aantal Werknemers
    $50M-$100M
    Geschatte Omzet
    Hoofdkantoor

    Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

    Abonneer je op geverifieerde aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

    Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

    Uitgelichte Vacatures

      Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Bluecrew

    Gerelateerde Bedrijven

    • Pluralsight
    • BlueVine
    • VTS
    • Bamboo Rose
    • Yapstone
    • Bekijk alle bedrijven ➜

    Andere Bronnen