BJC HealthCare
BJC HealthCare Salarissen

Het salarisbereik van BJC HealthCare varieert van $79,600 in totale vergoeding per jaar voor een Solution Architect aan de onderkant tot $125,625 voor een Cyberbeveiligingsanalist aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van BJC HealthCare. Laatst bijgewerkt: 8/25/2025

$160K

Business Analist
$97.5K
Data Analist
$98.9K
Cyberbeveiligingsanalist
$126K

Solution Architect
$79.6K
De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij BJC HealthCare is Cyberbeveiligingsanalist at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $125,625. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij BJC HealthCare is $98,210.

