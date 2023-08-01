Bedrijvengids
BC Hydro
BC Hydro Salarissen

BC Hydro's salaris varieert van $64,604 in totale vergoeding per jaar voor een Mechanisch Ingenieur aan de onderkant tot $96,767 voor een Technisch Programma Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van BC Hydro. Laatst bijgewerkt: 9/4/2025

$160K

Elektrisch Ingenieur
$89.1K
Human Resources
$65.5K
Mechanisch Ingenieur
$64.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Project Manager
$68.3K
Technisch Programma Manager
$96.8K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij BC Hydro is Technisch Programma Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $96,767. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij BC Hydro is $68,290.

