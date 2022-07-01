Bedrijvenoverzicht
AudioEye
Werk je hier? Claim je bedrijf

AudioEye Salarissen

Het salarisbereik van AudioEye varieert van $169,150 in totale vergoeding per jaar voor een Data Wetenschapper aan de onderkant tot $282,580 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van AudioEye. Laatst bijgewerkt: 8/22/2025

$160K

Word betaald, niet bespeeld

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en realiseren regelmatig verhogingen van €30.000+ (soms €300.000+).Laat je salaris onderhandelen of je cv beoordelen door de echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Data Wetenschapper
$169K
Product Designer
$231K
Productmanager
$224K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Verkoop
$225K
Software Engineering Manager
$283K
Ontbreekt je functie?

Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at AudioEye is Software Engineering Manager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $282,580. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AudioEye is $224,870.

Uitgelichte vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor AudioEye

Gerelateerde bedrijven

  • Databricks
  • PayPal
  • Flipkart
  • Tesla
  • DoorDash
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Overige bronnen