Software Engineer vergoeding in United States bij AppLovin varieert van $242K per year voor Software Engineer 2 tot $574K per year voor Staff Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $350K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor AppLovin's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/28/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
100%
JR 1
Bij AppLovin zijn RSUs onderworpen aan een 1-jarig vesting schema:
100% vest in het 1st-JR (25.00% driemaandelijks)
