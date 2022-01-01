Disney Salarissen

Disney's salaris varieert van $50,250 in totale vergoeding per jaar voor een Administratief Assistent aan de onderkant tot $477,667 voor een Product Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Disney. Laatst bijgewerkt: 9/3/2025
33.3%
JR 1
33.3%
JR 2
33.3%
JR 3
Bij Disney zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)
33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)
33.3% vest in het 3rd-JR (33.30% jaarlijks)
33%
JR 1
33%
JR 2
34%
JR 3
Bij Disney zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
33% vest in het 1st-JR (16.50% halfjaarlijks)
33% vest in het 2nd-JR (16.50% halfjaarlijks)
34% vest in het 3rd-JR (17.00% halfjaarlijks)
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Disney zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)
