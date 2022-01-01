Disney Salarissen

Bedrijvengids
Disney's salaris varieert van $50,250 in totale vergoeding per jaar voor een Administratief Assistent aan de onderkant tot $477,667 voor een Product Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Disney. Laatst bijgewerkt: 9/3/2025

$160K

Software Engineer
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $173K
Senior Software Engineer $210K
Lead Software Engineer $309K

Machine Learning Engineer

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Quality Assurance (QA) Software Engineer

Data Engineer

Production Software Engineer

Security Software Engineer

Site Reliability Engineer

Web Developer

Product Manager
P2 $147K
P3 $180K
P4 $251K
P5 $397K
P6 $409K
P7 $478K
Product Designer
L1 $153K
L2 $133K
L3 $162K
L4 $160K

UX Designer

Software Engineering Manager
M2 $371K
M3 $322K
M5 $358K
Financieel Analist
Median $109K
Data Scientist
Data Scientist $143K
Senior Data Scientist $203K
Data Analist
Median $120K
Technisch Programma Manager
Median $180K
Project Manager
Associate Project Manager $95.8K
Project Manager $110K
Senior Project Manager $159K
Business Analist
Business Analyst $91.4K
Senior Business Analyst $151K
Cybersecurity Analist
Median $158K
Sales
Median $99.5K

Account Manager

Data Science Manager
Median $400K
Programma Manager
Median $180K
Product Design Manager
Median $328K
Solution Architect
Median $416K

Data Architect

Cloud Security Architect

UX Researcher
Median $158K
Customer Service
Median $60K
Human Resources
Median $140K
Accountant
Median $85K

Technical Accountant

Business Development
Median $165K
Informatietechnoloog (IT)
Median $178K
Marketing Operations
Median $150K
Recruiter
Median $115K
Administratief Assistent
$50.3K
Business Operations
$296K
Business Operations Manager
$53.6K
Controls Engineer
$93.5K
Corporate Development
$226K
Grafisch Designer
$90.5K
Hardware Engineer
$85.6K
Legal
Median $266K
Management Consultant
$86.2K
Marketing
$209K

Product Marketing Manager

Total Rewards
$148K
Venture Capitalist
$95.9K

Analist

Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Vesting Schema

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.3%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Disney zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 3rd-JR (33.30% jaarlijks)

33%

JR 1

33%

JR 2

34%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Disney zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33% vest in het 1st-JR (16.50% halfjaarlijks)

  • 33% vest in het 2nd-JR (16.50% halfjaarlijks)

  • 34% vest in het 3rd-JR (17.00% halfjaarlijks)

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Disney zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Disney is Product Manager at the P7 level met een jaarlijkse totale beloning van $477,667. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Disney is $158,000.

