Bedrijvengids
AppLovin
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Marketing

  • Alle Marketing Salarissen

AppLovin Marketing Salarissen

De gemiddelde Marketing totale vergoeding in China bij AppLovin varieert van CN¥397K tot CN¥578K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor AppLovin's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/28/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

CN¥455K - CN¥519K
China
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
CN¥397KCN¥455KCN¥519KCN¥578K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

We hebben alleen nog 2 meer Marketing inzendingens bij AppLovin nodig om te ontgrendelen!

Nodig je vrienden en community uit om anoniem salarissen toe te voegen in minder dan 60 seconden. Meer data betekent betere inzichten voor werkzoekenden zoals jij en onze community!

💰 Bekijk Alle Salarissen

💪 Bijdragen Jouw Salaris

Block logo
+CN¥417K
Robinhood logo
+CN¥641K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
Don't get lowballed

Vesting Schema

100%

JR 1

Aandelentype
RSU

Bij AppLovin zijn RSUs onderworpen aan een 1-jarig vesting schema:

  • 100% vest in het 1st-JR (25.00% driemaandelijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Marketing aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Marketing bij AppLovin in China ligt op een jaarlijkse totale beloning van CN¥577,898. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij AppLovin voor de Marketing functie in China is CN¥396,693.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor AppLovin

Gerelateerde Bedrijven

  • Glu Mobile
  • Electronic Arts
  • Zynga
  • Take-Two Interactive Software
  • Disney
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen