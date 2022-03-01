Bedrijvengids
Angi Salarissen

Angi's salaris varieert van $49,750 in totale vergoeding per jaar voor een Sales aan de onderkant tot $280,812 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Angi. Laatst bijgewerkt: 8/29/2025

$160K

Software Engineer
L1 $155K
L2 $172K
L3 $206K
L4 $236K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Product Manager
Median $195K
Software Engineering Manager
L3 $274K
L4 $281K

Data Scientist
Median $207K
Product Designer
Median $138K
Recruiter
Median $130K
Administratief Assistent
$112K
Business Analist
$167K
Financieel Analist
$169K
Human Resources
$130K
Marketing
$78.6K
Sales
$49.8K
UX Researcher
$184K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Angi zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Angi is Software Engineering Manager at the L4 level met een jaarlijkse totale beloning van $280,812. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Angi is $169,150.

Andere Bronnen