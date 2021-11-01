Accolade Salarissen

Bedrijvengids
Accolade's salaris varieert van $26,330 in totale vergoeding per jaar voor een Klantenservice Operaties aan de onderkant tot $422,875 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant.

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Business Operations
$32.1K

Klantenservice
$56.2K
Klantenservice Operaties
$26.3K
Data Analist
$150K
Data Scientist
$163K
Human Resources
$215K
Product Designer
$67.3K
Cybersecurity Analist
$60.3K
Software Engineering Manager
$423K
Technisch Programma Manager
$176K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Accolade is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $422,875. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Accolade is $143,124.

