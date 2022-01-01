Bedrijvenoverzicht
Aetna
Aetna Salarissen

Het salarisbereik van Aetna varieert van $25,425 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer in India aan de onderkant tot $258,703 voor een Solution Architect in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Aetna. Laatst bijgewerkt: 8/15/2025

$160K

Data Wetenschapper
PRF2 $136K
PRF3 $161K
PRF4 $190K

Gezondheidsinformatica

Software Engineer
PRF1 $99K
PRF2 $133K
PRF3 $162K
PRF4 $172K

Data-ingenieur

Actuaris
Median $141K

Productmanager
Median $201K
Informatietechnoloog (IT)
Median $102K
Accountant
$95.1K
Business Analist
$101K
Bedrijfsontwikkeling
$115K
Civiel Ingenieur
$58.8K
Data Analist
$115K
Financieel Analist
$82.6K
Management Consultant
$172K
Product Designer
$25.4K
Projectmanager
$98K
Verkoop
$101K
Software Engineering Manager
$199K
Solution Architect
$259K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Aetna is Solution Architect at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $258,703. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Aetna is $124,355.

