AccelByte
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

AccelByte Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Indonesia bij AccelByte bedraagt in totaal IDR 242.77M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor AccelByte's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/27/2025

Mediaan Pakket
company icon
AccelByte
Site Reliability Engineer
Yogyakarta, YO, Indonesia
Totaal per jaar
IDR 242.77M
Niveau
L3
Basissalaris
IDR 227.41M
Stock (/yr)
IDR 0
Bonus
IDR 15.37M
Jaren bij bedrijf
5-10 Jaren
Jaren ervaring
5-10 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij AccelByte?
Block logo
+IDR 970.11M
Robinhood logo
+IDR 1.49B
Stripe logo
+IDR 334.52M
Datadog logo
+IDR 585.41M
Verily logo
+IDR 367.97M
Nieuwste Salarisinzendingen
Stage Salarissen

Bijdragen

Inbegrepen Functies

Site Reliability Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij AccelByte in Indonesia ligt op een jaarlijkse totale beloning van IDR 323,433,611. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij AccelByte voor de Software Engineer functie in Indonesia is IDR 227,407,833.

