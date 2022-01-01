Bedrijvenoverzicht
A123 Systems
A123 Systems Salarissen

Het salarisbereik van A123 Systems varieert van $29,850 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $149,250 voor een Data Wetenschapper aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van A123 Systems. Laatst bijgewerkt: 8/12/2025

$160K

Scheikundig Ingenieur
Median $125K
Data Wetenschapper
$149K
Software Engineer
$29.9K

Vestigingsschema

25%

JAAR 1

25%

JAAR 2

25%

JAAR 3

25%

JAAR 4

Bij A123 Systems zijn Aandelen-/aandelenrechten onderworpen aan een 4-jarig vestigingsschema:

  • 25% wordt toegekend in de 1st-JAAR (25.00% jaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (2.08% maandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (2.08% maandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 4th-JAAR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij A123 Systems is Data Wetenschapper at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $149,250. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij A123 Systems is $125,000.

