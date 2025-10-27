Product Manager vergoeding in India bij 3M bedraagt ₹8.16M per year voor T3. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor 3M's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/27/2025
Gemiddelde Totaalvergoeding
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
T1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
0%
JR 1
0%
JR 2
100 %
JR 3
Bij 3M zijn RSU + Options onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
0% vest in het 1st-JR (0.00% jaarlijks)
0% vest in het 2nd-JR (0.00% jaarlijks)
100% vest in het 3rd-JR (100.00% jaarlijks)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
JR 1
33.3%
JR 2
33.3%
JR 3
Bij 3M zijn RSU + Options onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)
33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)
33.3% vest in het 3rd-JR (33.30% jaarlijks)
