Product Manager vergoeding in India bij 3M bedraagt ₹8.16M per year voor T3. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor 3M's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/27/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

₹1.72M - ₹2.01M
India
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
₹1.5M₹1.72M₹2.01M₹2.14M
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
T1
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
Advanced Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
Senior Product Manager
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
Specialist Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Bekijk 2 Meer Niveaus
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Vesting Schema

0%

JR 1

0%

JR 2

100 %

JR 3

Aandelentype
RSU + Options

Bij 3M zijn RSU + Options onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 0% vest in het 1st-JR (0.00% jaarlijks)

  • 0% vest in het 2nd-JR (0.00% jaarlijks)

  • 100% vest in het 3rd-JR (100.00% jaarlijks)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.3%

JR 3

Aandelentype
RSU + Options

Bij 3M zijn RSU + Options onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 3rd-JR (33.30% jaarlijks)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Product Manager bij 3M in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹8,160,140. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij 3M voor de Product Manager functie in India is ₹1,496,562.

