Pampasan Jurutera Perisian in Greater Seattle Area di Zoom berkisar dari $149K seyear untuk ZP1 hingga $386K seyear untuk ZP4. Pakej pampasan yearan median in Greater Seattle Area berjumlah $274K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Zoom. Kemaskini terakhir: 11/6/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
ZP1
$149K
$110K
$30K
$8.9K
ZP2
$181K
$123K
$50.4K
$7.8K
ZP3
$240K
$165K
$60.9K
$13.7K
ZP4
$386K
$250K
$108K
$28.2K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Zoom, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)
