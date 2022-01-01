Direktori Syarikat
Zoom Gaji

Gaji Zoom berkisar dari $30,602 dalam jumlah pampasan setahun untuk Saintis Data di peringkat rendah hingga $487,550 untuk Pembangunan Perniagaan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Zoom. Dikemas kini terakhir: 9/19/2025

$160K

Jurutera Perisian
ZP1 $148K
ZP2 $196K
ZP3 $247K
ZP4 $346K
ZP5 $393K

Jurutera Pembelajaran Mesin

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Pengeluaran

Jurutera DevOps

Saintis Penyelidikan

Pengurus Produk
ZP3 $217K
ZP4 $283K
ZP5 $325K
Pereka Produk
ZP3 $194K
ZP4 $271K

Pereka UX

Perekrut
ZP3 $206K
ZP4 $209K
Pemasaran
Median $225K

Pengurus Pemasaran Produk

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $310K
Jualan
Median $200K
Penganalisis Perniagaan
Median $137K
Penganalisis Data
Median $210K
Penganalisis Keselamatan Siber
Median $212K
Penganalisis Kewangan
Median $155K
Pengurus Projek
Median $145K
Sumber Manusia
Median $188K
Jurutera Jualan
Median $239K
Akauntan
$192K

Akauntan Teknikal

Pembantu Pentadbiran
$42.2K
Pengurus Operasi Perniagaan
$259K
Pembangunan Perniagaan
$488K
Pembangunan Korporat
$189K
Khidmat Pelanggan
$73.7K
Operasi Khidmat Pelanggan
$83.1K
Pengurus Sains Data
$114K
Saintis Data
$30.6K
Pereka Grafik
$259K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$131K
Undang-undang
$296K
Operasi Pemasaran
$456K
Pengurus Program
$147K
Pemudahcara Jualan
$143K
Arkitek Penyelesaian
$223K

Arkitek Keselamatan Awan

Pengurus Akaun Teknikal
$180K
Pengurus Program Teknikal
$64K
Penulis Teknikal
$132K
Kepercayaan dan Keselamatan
$94.6K
Penyelidik UX
$211K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Zoom, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Zoom ialah Pembangunan Perniagaan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $487,550. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Zoom ialah $200,000.

Sumber Lain