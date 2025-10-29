Pampasan Jurutera Perisian in United States di Xilinx berkisar dari $153K seyear untuk E3 hingga $362K seyear untuk E8. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $280K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Xilinx. Kemaskini terakhir: 10/29/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
E3
$153K
$110K
$32.5K
$10K
E4
$155K
$128K
$16.7K
$10.3K
E5
$170K
$132K
$23.6K
$13.9K
E6
$224K
$158K
$48.8K
$17.3K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Xilinx, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)