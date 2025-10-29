Direktori Syarikat
Xero
Pampasan Pengurus Produk in New Zealand di Xero berkisar dari NZ$148K seyear untuk Product Manager hingga NZ$201K seyear untuk Lead Product Manager. Pakej pampasan yearan median in New Zealand berjumlah NZ$158K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Xero. Kemaskini terakhir: 10/29/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Associate Product Manager
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
Product Manager
NZ$148K
NZ$136K
NZ$12K
NZ$0
Senior Product Manager
NZ$181K
NZ$173K
NZ$7.5K
NZ$0
Lead Product Manager
NZ$201K
NZ$174K
NZ$26.8K
NZ$0
Syarikat

Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Xero, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Pengurus Produk tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Produk di Xero in New Zealand berada pada jumlah pampasan tahunan NZ$200,960. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Xero untuk peranan Pengurus Produk in New Zealand ialah NZ$157,200.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Xero

