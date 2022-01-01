Direktori Syarikat
Ciena
Ciena Gaji

Gaji Ciena berkisar dari $33,419 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penulis Teknikal di peringkat rendah hingga $275,000 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Ciena. Dikemas kini terakhir: 10/13/2025

$160K

Jurutera Perisian
P1 $69.7K
P2 $84.9K
P3 $108K
P4 $105K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Rangkaian

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Embedded Systems Software Engineer

Jurutera Perkakasan
P1 $67.7K
P3 $105K
P4 $155K

ASIC Engineer

Jurutera Optik
Median $83.1K

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $275K
Penganalisis Perniagaan
$86.7K
Khidmat Pelanggan
$87.3K
Pengurus Sains Data
$139K
Saintis Data
$78.9K
Perunding Pengurusan
$180K
Pemasaran
$252K
Jurutera Mekanikal
$66.8K
Pereka Produk
$101K
Jualan
Median $116K
Jurutera Jualan
$150K
Arkitek Penyelesaian
$110K
Pengurus Program Teknikal
$95.8K
Penulis Teknikal
$33.4K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Ciena, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Ciena ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian dengan jumlah pampasan tahunan $275,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Ciena ialah $103,078.

