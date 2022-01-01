Direktori Syarikat
Waymo
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Waymo Gaji

Gaji Waymo berkisar dari $59,623 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pakar Teknologi Maklumat (TM) di peringkat rendah hingga $950,000 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Waymo. Dikemas kini terakhir: 8/28/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
L3 $236K
L4 $317K
L5 $419K
L6 $576K
L7 $900K

Jurutera Pembelajaran Mesin

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Pengeluaran

Jurutera Sistem

Saintis Penyelidikan

Pengurus Program Teknikal
L4 $254K
L5 $327K
L6 $457K
Saintis Data
L4 $255K
L5 $339K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

82 46
82 46
Jurutera Perkakasan
L5 $394K
L6 $479K
Pengurus Produk
Median $418K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $950K
Pengurus Program
Median $194K
Sumber Manusia
Median $145K
Perekrut
Median $173K
Jurutera Mekanikal
Median $378K
Akauntan
$98K

Akauntan Teknikal

Pengurus Operasi Perniagaan
$358K
Penganalisis Perniagaan
$392K
Pembangunan Perniagaan
$510K
Pengurus Sains Data
$390K
Penganalisis Kewangan
$265K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$59.6K
Operasi Pemasaran
$209K
Pereka Produk
$118K
Pengurus Projek
$543K
Penyelidik UX
$125K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
WMU

Di Waymo, WMUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

WMUs are Waymo's version of RSUs

Ada soalan? Tanya komuniti.

Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan tips kerjaya, dan banyak lagi.

Lawati Sekarang!

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Waymo ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian dengan jumlah pampasan tahunan $950,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Waymo ialah $338,893.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Waymo

Syarikat Berkaitan

  • Argo AI
  • Noom
  • Tango
  • Survios
  • Instacart
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain