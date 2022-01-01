Direktori Syarikat
Tango
Tango Gaji

Gaji Tango berkisar dari $42,210 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $92,852 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Tango. Dikemas kini terakhir: 10/12/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $86.4K
Penganalisis Data
$66.1K
Saintis Data
$51.7K

Operasi Pemasaran
$90.1K
Pereka Produk
$42.2K
Pengurus Produk
$92.9K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tango, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

The highest paying role reported at Tango is Pengurus Produk at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $92,852. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Tango is $76,265.

