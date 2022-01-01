Direktori Syarikat
Gaji UBS berkisar dari $22,039 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Sains Data di peringkat rendah hingga $230,974 untuk Pengurus Program di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas UBS. Dikemas kini terakhir: 9/4/2025

$160K

Jurutera Perisian
Employee $112K
Authorized Officer $124K
Associate Director $162K
Director $207K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Data

Jurutera Kebolehpercayaan Laman

Pembangun Kuantitatif

Saintis Data
Employee $117K
Authorized Officer $120K
Associate Director $154K

Penyelidik Kuantitatif

Jurubank Pelaburan
Analyst $136K
Associate Director $210K

Penganalisis Kewangan
Median $110K
Penganalisis Perniagaan
Median $110K
Pengurus Produk
Median $138K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $175K
Pengurus Operasi Perniagaan
Median $64.2K
Perunding Pengurusan
Median $82.5K
Pengurus Projek
Median $150K
Arkitek Penyelesaian
Median $206K

Arkitek Data

Cloud Security Architect

Pakar Teknologi Maklumat (TM)
Median $106K
Pengurus Program Teknikal
Median $173K
Penganalisis Keselamatan Siber
Median $108K
Akauntan
$44.6K
Pembantu Pentadbiran
$80.4K
Operasi Perniagaan
$109K
Pembangunan Perniagaan
$76.3K
Ketua Kakitangan
$159K
Penganalisis Data
$162K
Pengurus Sains Data
$22K
Sumber Manusia
$164K
Undang-undang
$159K
Pereka Produk
$143K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$28.3K
Pengurus Program
$231K
Perekrut
$148K
Jualan
$159K
Jumlah Ganjaran
$157K
Penyelidik UX
$137K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di UBS ialah Pengurus Program at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $230,974. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di UBS ialah $137,369.

