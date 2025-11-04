Direktori Syarikat
TIAA Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in India di TIAA berjumlah ₹1.57M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan TIAA. Kemaskini terakhir: 11/4/2025

Pakej Median
company icon
TIAA
Software Engineer
Pune, MH, India
Jumlah setahun
₹1.57M
Tahap
L7
Asas
₹1.57M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Tahun di syarikat
4 Tahun
Tahun pengalaman
4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di TIAA?
Penyerahan Gaji Terkini
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di TIAA in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹3,170,451. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di TIAA untuk peranan Jurutera Perisian in India ialah ₹1,570,937.

