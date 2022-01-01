Direktori Syarikat
Tempo Gaji

Julat gaji Tempo adalah dari $2,472 dalam pampasan total tahunan untuk Arkitek Penyelesaian di hujung bawah hingga $248,750 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Tempo. Terakhir dikemas kini: 8/16/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $154K
Pereka Produk
Median $167K
Pengurus Operasi Perniagaan
$102K

Penganalisis Perniagaan
$139K
Saintis Data
$85.2K
Jurutera Perkakasan
$131K
Sumber Manusia
$204K
Pengurus Produk
$78.3K
Pengambilan Pekerja
$84.6K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$249K
Arkitek Penyelesaian
$2.5K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

El rol més ben pagat informat a Tempo és Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $248,750. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Tempo és de $130,650.

Sumber Lain