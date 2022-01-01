Direktori Syarikat
UPMC
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

UPMC Gaji

Gaji UPMC berkisar dari $75,375 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Projek di peringkat rendah hingga $175,000 untuk Aktuari di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas UPMC. Dikemas kini terakhir: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Jurutera Perisian
Median $93K
Aktuari
Median $175K
Akauntan
$78.4K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Penganalisis Perniagaan
Median $80K
Ahli Teknologi Maklumat (TM)
$89.6K
Pereka Produk
$121K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$134K
Pengurus Produk
$112K
Pengurus Projek
$75.4K
Penganalisis Keselamatan Siber
$85.4K
Pengurus Program Teknikal
$102K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di UPMC ialah Aktuari dengan jumlah pampasan tahunan $175,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di UPMC ialah $93,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk UPMC

Syarikat Berkaitan

  • Mayo Clinic
  • Healthgrades
  • Penn Medicine
  • Intermountain Healthcare
  • Fresenius
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain