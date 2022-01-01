TELUS Gaji

Direktori Syarikat
Julat gaji TELUS adalah dari $10,107 dalam pampasan total tahunan untuk Perkhidmatan Pelanggan di hujung bawah hingga $135,281 untuk Jurutera Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja TELUS. Terakhir dikemas kini: 8/15/2025

$160K

Jurutera Perisian
L1 $62.3K
L2 $73.5K
L3 $83.4K
L4 $90.9K
L5 $129K
L6 $135K

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Pembelajaran Mesin

Jurutera DevOps

Pengurus Produk
L1 $76K
L2 $69.6K
L3 $90.5K
L4 $106K
L5 $174K
L6 $85.9K
Pereka Produk
L2 $68.5K
L3 $68.2K
L4 $86.3K

Pereka UX

Saintis Data
L2 $87.5K
L3 $92.4K
L4 $87K
L5 $102K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
L4 $114K
L5 $97.6K
Pemasaran
L1 $56.1K
L2 $66.5K
Pengurus Program
Median $85K
Penganalisis Perniagaan
Median $56.2K
Penganalisis Keselamatan Siber
Median $76.8K
Penganalisis Data
Median $37.1K
Pengurus Sains Data
Median $110K
Arkitek Penyelesaian
Median $129K

Arkitek Data

Perunding Pengurusan
Median $95.6K
Operasi Perniagaan
$101K
Pengurus Operasi Perniagaan
$96.9K
Pembangunan Perniagaan
$99.3K
Ketua Kakitangan
$92.6K
Penulis Iklan
$88.4K
Perkhidmatan Pelanggan
$10.1K
Penganalisis Kewangan
$76.8K
Jurutera Perkakasan
$75.2K
Sumber Manusia
$66.4K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$11.6K
Operasi Pemasaran
$104K
Jurutera Mekanikal
$72.9K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$107K
Pengurus Projek
$14.5K
Jualan
$55.4K
Pengurus Program Teknikal
$89.6K
Kepercayaan dan Keselamatan
$41.7K
Penyelidik UX
$88.2K
Soalan Lazim

Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på TELUS är $86,649.

