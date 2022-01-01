Direktori Syarikat
BT Gaji

Julat gaji BT adalah dari $7,650 dalam pampasan total tahunan untuk Penganalisis Data di hujung bawah hingga $256,275 untuk Jualan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja BT. Terakhir dikemas kini: 8/20/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $20.3K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Ahli Teknologi Maklumat (IT)
Median $43.6K
Ketua Kakitangan
$88.3K

Perkhidmatan Pelanggan
$29.2K
Penganalisis Data
$7.7K
Pengurus Sains Data
$47.8K
Saintis Data
$17.5K
Penganalisis Kewangan
$88.3K
Jurutera Perkakasan
$119K
Sumber Manusia
$48.4K
Undang-undang
$184K
Pemasaran
$107K
Pereka Produk
$42.7K
Pengurus Produk
$73.2K
Pengurus Program
$113K
Pengurus Projek
$9.4K
Jualan
$256K
Penganalisis Keselamatan Siber
$80.1K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$61K
Arkitek Penyelesaian
$52.3K

Arkitek Data

Pengurus Program Teknikal
$74.2K
Penulis Teknikal
$10.9K
Penyelidik UX
$81.5K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di BT ialah Jualan at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $256,275. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di BT ialah $61,004.

