Teachers Pay Teachers Gaji

Gaji Teachers Pay Teachers berkisar dari $180,000 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $220,000 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Teachers Pay Teachers. Dikemas kini terakhir: 9/20/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $200K

Jurutera Perisian Full-Stack

Pereka Produk
Median $180K
Pengurus Produk
Median $220K

Perekrut
$191K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$210K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Teachers Pay Teachers ialah Pengurus Produk dengan jumlah pampasan tahunan $220,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Teachers Pay Teachers ialah $200,000.

