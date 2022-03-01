Direktori Syarikat
Schrödinger
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Schrödinger Gaji

Gaji Schrödinger berkisar dari $29,678 dalam jumlah pampasan setahun untuk Arkitek Penyelesaian di peringkat rendah hingga $207,060 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Schrödinger. Dikemas kini terakhir: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Jurutera Perisian
Median $171K
Ahli Teknologi Maklumat (TM)
$144K
Pengurus Produk
$207K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Pengurus Projek
$199K
Arkitek Penyelesaian
$29.7K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Schrödinger, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Ada soalan? Tanya komuniti.

Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan tips kerjaya, dan banyak lagi.

Lawati Sekarang!

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Schrödinger ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $207,060. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Schrödinger ialah $171,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Schrödinger

Syarikat Berkaitan

  • AppFolio
  • Appian
  • Roper Technologies
  • A10 Networks
  • Aruba
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain