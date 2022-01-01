Direktori Syarikat
Roper Technologies
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Roper Technologies Gaji

Gaji Roper Technologies berkisar dari $2,902 dalam jumlah pampasan setahun untuk Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $149,250 untuk Arkitek Penyelesaian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Roper Technologies. Dikemas kini terakhir: 9/18/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penganalisis Perniagaan
$63.3K
Khidmat Pelanggan
$2.9K
Saintis Data
$124K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Pereka Produk
$80.4K
Jurutera Perisian
$122K
Arkitek Penyelesaian
$149K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Roper Technologies ialah Arkitek Penyelesaian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $149,250. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Roper Technologies ialah $101,400.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Roper Technologies

Syarikat Berkaitan

  • AppFolio
  • Appian
  • A10 Networks
  • Aruba
  • Appen
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain