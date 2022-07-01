Direktori Syarikat
Relay Payments
Relay Payments Gaji

Gaji Relay Payments berkisar dari $88,555 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Produk di peringkat rendah hingga $218,900 untuk Pengurus Sains Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Relay Payments. Dikemas kini terakhir: 9/1/2025

$160K

Pengurus Sains Data
$219K
Pengurus Produk
$88.6K
Jualan
$129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Relay Payments ialah Pengurus Sains Data at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $218,900. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Relay Payments ialah $128,640.

